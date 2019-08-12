Если реформу децентрализации удастся завершить быстрее, то затягивать до срочных местных выборов нет смысла.

Глава избирательного штаба партии Слуга народа Александр Корниенко поддерживает слова главы Офиса президента Андрея Богдана о необходимости завершения реформы децентрализации.

Я очень поддерживаю Андрея Иосифовича в той позиции, и это также позиция нашей группы в комитете по вопросам государственного строительства, что нужно завершить реформу децентрализации, а потом проводить местные выборы. Если нам удастся завершить реформу децентрализации чуть быстрее, соответственно, с завершенной реформой тянуть до выборов, возможно, нет смысла, – сказал Александр Корниенко.

Читайте: Слуга народа планирует госадминистрации заменить префектурами

Александр Корниенко также отметил, что рассматривается несколько моделей, как можно завершить реформу децентрализации. Одна из них предусматривает введение префектур и изменения в Конституцию.

Мы сейчас дискутируем, на каком уровне должны быть эти префекты, сколько их должно быть и какие полномочия у них должны быть. Возможно, их нужно наделить еще так называемыми стратегическими возможностями, чтобы они фактически продолжали линию президента, например, могли влиять на стратегию социально-экономического развития региона, если мы говорим об областном уровне, – отметил Корниенко.

Напомним, ранее в Офисе президента рассматривали возможность проведения досрочных местных выборов.

Фото: Александр Корниенко