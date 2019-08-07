Газета Голос Украины обнародовала официальные результаты выборов в Верховную Раду девятого созыва.
В газете Голос Украины появились официальные списки народных депутатов, избранных на внеочередных выборах в Верховную Раду.
В списке указана следующая информация о нардепах:
- имя, отчество и фамилия;
- год рождения;
- образование;
- места работы;
- места жительства;
- субъект выдвижения;
- партийность;
- округ избрания.
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В списке не отметили лишь победителя в ОИО №210, поскольку комиссия вовремя не подсчитала голоса.
К слову, внештатный советник президента Михаил Федоров заявил, что на следующих выборах президента украинцы смогут проголосовать онлайн.
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