Газета Голос Украины обнародовала официальные результаты выборов в Верховную Раду девятого созыва.

В газете Голос Украины появились официальные списки народных депутатов, избранных на внеочередных выборах в Верховную Раду.

В списке указана следующая информация о нардепах:

имя, отчество и фамилия;

год рождения;

образование;

места работы;

места жительства;

субъект выдвижения;

партийность;

округ избрания.

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В списке не отметили лишь победителя в ОИО №210, поскольку комиссия вовремя не подсчитала голоса.

К слову, внештатный советник президента Михаил Федоров заявил, что на следующих выборах президента украинцы смогут проголосовать онлайн.