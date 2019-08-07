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Факты / Украина

Выборы в Верховную Раду: опубликован официальный список нардепов

Газета Голос Украины обнародовала официальные результаты выборов в Верховную Раду девятого созыва.

Выборы в Верховную Раду: опубликован официальный список нардепов

В газете Голос Украины появились официальные списки народных депутатов, избранных на внеочередных выборах в Верховную Раду.

В списке указана следующая информация о нардепах:

  • имя, отчество и фамилия;
  • год рождения;
  • образование;
  • места работы;
  • места жительства;
  • субъект выдвижения;
  • партийность;
  • округ избрания.

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В списке не отметили лишь победителя в ОИО №210, поскольку комиссия вовремя не подсчитала голоса.

К слову, внештатный советник президента Михаил Федоров заявил, что на следующих выборах президента украинцы смогут проголосовать онлайн.

Источник: Голос Украины

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