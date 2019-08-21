У Польщі з початку року легально працевлаштувалися 644 тис. іноземців, з яких 484 тис. громадяни України.

Від початку року число зареєстрованих у Польщі іноземних працівників зросло на 75 тис. і наприкінці червня досягло 644 тис.

– 483 тис. – це громадяни України. Білорусів удесятеро менше – 38 тис. Далі маємо грузинів – приблизно 9,5 тис, а потім молдован і громадян Росії – понад 8 тис, – сказав речник Закладу соціального страхування Войцех Андрусєвич.

Експерт з ринку праці Анджей Кубісяк додав, що польські роботодавці насамперед зацікавлені у працевлаштуванні українців. Це стосується промислової, будівельної і транспортно-логістичної галузей.

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За оцінками Нацбанку Польщі, українські кадри забезпечують 0,3-0,9% зростання ВВП щороку.

До речі, на заробітках за кордоном перебуває майже кожен п’ятий українець – це 3,2 млн працездатних громадян країни.