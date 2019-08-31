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Факти / Україна

Важливий момент для відновлення миру – Дуда про обмін ув’язненими

Польща підтримує ідею проведення обміну ув’язненими між Україною і РФ.

Анджей Дуда

Президент Польщі Анджей Дуда під час спільної прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським заявив, що обмін ув’язненими є важливим кроком для завершення конфлікту з РФ.

Він додав, що питання обміну ув’язненими обговорювалося під час телефонної розмови президента України з президентом РФ Володимиром Путіним.

– Пан Зеленський повідомив мені, що повернулися до роботи у нормандському форматі, що найближчим часом відбудеться зустріч радників, – сказав Дуда.

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За словами президента Польщі, Зеленський сподівається на проведення зустрічі лідерів держав нормандського формату в найближчому майбутньому.

До слова, у Bellingcat вважають, що обмін ув’язненими між Україною і РФ пов’язаний зі справою про катастрофу MH17.

Фото: Офіс Президента

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