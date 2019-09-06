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Факты / Украина

Трехсторонние переговоры по транзиту газа договорились провести в сентябре

Во второй половине сентября состоятся переговоры между Украиной, ЕС и Россией касательно транзита газа.

Транзит газа

Договоренности о проведении переговоров удалось достичь во время разговора вице-президента Еврокомиссии Мароша Шефчовича и министра энергетики России Александра Новака.

– Хорошо, что удалось поговорить с российским министром энергетики Новаком. Мы согласились провести следующие трехсторонние переговоры по газу в этом месяце, – написал Шефчович.

Во время встречи будут поднимать вопрос транзита российского газа в Европу через Украину.

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Точная дата трехсторонних переговоров станет известна после соответствующих консультаций с Украиной.

К слову, Украина готовится к импорту газа из Румынии с января 2020 года.

Источник: Марош Шефчович

Фото: Dreamstime

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