Во второй половине сентября состоятся переговоры между Украиной, ЕС и Россией касательно транзита газа.
Договоренности о проведении переговоров удалось достичь во время разговора вице-президента Еврокомиссии Мароша Шефчовича и министра энергетики России Александра Новака.
– Хорошо, что удалось поговорить с российским министром энергетики Новаком. Мы согласились провести следующие трехсторонние переговоры по газу в этом месяце, – написал Шефчович.
Во время встречи будут поднимать вопрос транзита российского газа в Европу через Украину.
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Точная дата трехсторонних переговоров станет известна после соответствующих консультаций с Украиной.
К слову, Украина готовится к импорту газа из Румынии с января 2020 года.
Источник: Марош Шефчович