Россия включила в списки для обмена 24 моряков и 11 украинских политзаключенных, в том числе режиссера Олега Сенцова.

Источники российских СМИ называют дату обмена заключенными между РФ и Украиной – это 7 сентября.

Отмечается, что Москва и Киев договорились об обмене по формуле 35 на 35, но до 7 сентября в нее могут внести изменения.

По их данным, в этом списке есть режиссер Олег Сенцов, но под вопросом остается выдача Станислава Клыха и Николая Карпюка.

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Они также утверждают, что Украина якобы собиралась выдать России главного редактора РИА Новости-Украина Кирилла Вышинского, свидетеля по делу катастрофы MH17 Владимира Цемаха, а также бывших военнослужащих ВСУ Максима Одинцова и Александра Баранова, осужденных за госизмену и дезертирство.

На днях президент РФ Владимир Путин заявил, что переговоры касательно обмена заключенными находятся на финальной стадии.