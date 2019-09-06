PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

В РФ назвали новую дату обмена. Сенцов есть в списке – СМИ

Россия включила в списки для обмена 24 моряков и 11 украинских политзаключенных, в том числе режиссера Олега Сенцова.

Полонені моряки

Источники российских СМИ называют дату обмена заключенными между РФ и Украиной – это 7 сентября.

Отмечается, что Москва и Киев договорились об обмене по формуле 35 на 35, но до 7 сентября в нее могут внести изменения.

По их данным, в этом списке есть режиссер Олег Сенцов, но под вопросом остается выдача Станислава Клыха и Николая Карпюка.

Читайте: Цемаха могут обменять на Сенцова – РосСМИ

Они также утверждают, что Украина якобы собиралась выдать России главного редактора РИА Новости-Украина Кирилла Вышинского, свидетеля по делу катастрофы MH17 Владимира Цемаха, а также бывших военнослужащих ВСУ Максима Одинцова и Александра Баранова, осужденных за госизмену и дезертирство.

На днях президент РФ Владимир Путин заявил, что переговоры касательно обмена заключенными находятся на финальной стадии.

Источник: Интерфакс

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

госдеп
Иногда это тяжелые компромиссы: Госдеп США об обмене заключенными
Володимир Зеленський
Зеленский помиловал заключенных для обмена – адвокат
Цемаха могут обменять на Сенцова – РосСМИ
Цемаха могут обменять на Сенцова – РосСМИ
Почему Цемаха освободили из-под стражи и при чем здесь Путин
Почему Цемаха освободили из-под стражи и при чем здесь Путин
Подходим к финалу: Путин об обмене пленными между РФ и Украиной
Подходим к финалу: Путин об обмене пленными между РФ и Украиной
Володимир Цемах, свідок у справі МН17
Не обменивать Цемаха: евродепутаты обратились к Зеленскому
Чувствительная тема: Кремль отказался назвать дату обмена удерживаемыми
Чувствительная тема: Кремль отказался назвать дату обмена удерживаемыми
Обмін полоненими
Обмен заключенными между Украиной и РФ – новая дата
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка