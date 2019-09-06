Росія внесла до списків на обмін 24 моряків та 11 українських політв’язнів, зокрема режисера Олега Сенцова.

Джерела російських ЗМІ називають дату обміну ув’язненими між РФ та Україною – це 7 вересня.

Відзначається, що Москва і Київ домовилися про обмін за формулою 35 на 35, але до 7 вересня в неї можуть внести зміни.

За їх даними, в цьому списку є режисер Олег Сенцов, але під питанням залишається видача Станіслава Клиха і Миколи Карпюка.

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Вони також стверджують, що Україна нібито збиралася видати Росії головного редактора РИА Новости-Украина Кирила Вишинського, свідка у справі катастрофи MH17 Володимира Цемаха, а також колишніх військовослужбовців ЗСУ Максима Одинцова та Олександра Баранова, засуджених за держзраду і дезертирство.

Днями президент РФ Володимир Путін заявив, що переговори щодо обміну ув’язненими знаходяться на фінальній стадії.