PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

У РФ назвали нову дату обміну. Сенцов є в списку – ЗМІ

Росія внесла до списків на обмін 24 моряків та 11 українських політв’язнів, зокрема режисера Олега Сенцова.

Полонені моряки

Джерела російських ЗМІ називають дату обміну ув’язненими між РФ та Україною – це 7 вересня.

Відзначається, що Москва і Київ домовилися про обмін за формулою 35 на 35, але до 7 вересня в неї можуть внести зміни.

За їх даними, в цьому списку є режисер Олег Сенцов, але під питанням залишається видача Станіслава Клиха і Миколи Карпюка.

Читайте: Цемаха можуть обміняти на Сенцова – РосЗМІ

Вони також стверджують, що Україна нібито збиралася видати Росії головного редактора РИА Новости-Украина Кирила Вишинського, свідка у справі катастрофи MH17 Володимира Цемаха, а також колишніх військовослужбовців ЗСУ Максима Одинцова та Олександра Баранова, засуджених за держзраду і дезертирство.

Днями президент РФ Володимир Путін заявив, що переговори щодо обміну ув’язненими знаходяться на фінальній стадії.

Джерело: Интерфакс

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Цемаха можуть обміняти на Сенцова – РосЗМІ
Цемаха можуть обміняти на Сенцова – РосЗМІ
Чому Цемаха звільнили з-під варти та до чого тут Путін
Чому Цемаха звільнили з-під варти та до чого тут Путін
Підходимо до фіналу: Путін про обмін полоненими між РФ та Україною
Підходимо до фіналу: Путін про обмін полоненими між РФ та Україною
Володимир Цемах, свідок у справі МН17
Не обмінювати Цемаха: євродепутати звернулися до Зеленського
Чутлива тема: Кремль відмовився назвати дату обміну утримуваними
Чутлива тема: Кремль відмовився назвати дату обміну утримуваними
Обмін полоненими
Обмін ув’язненими між Україною та РФ – нова дата
Справа МН17: Нідерланди просять Україну не видавати Росії Цемаха
Справа МН17: Нідерланди просять Україну не видавати Росії Цемаха
РосЗМІ дізналися про нову схему обміну ув’язненими між РФ і Україною
РосЗМІ дізналися про нову схему обміну ув’язненими між РФ і Україною
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка