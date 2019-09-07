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Факты / Украина

Зеленский и Путин провели телефонный разговор

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с главой Кремля Владимиром Путиным после обмена заключенными.

Зеленский и Путин провели телефонный разговор

Президент Украины Владимир Зеленский и глава РФ во время телефонного разговора подчеркнули, что довольны результатом выполнения договоренностей в рамках первого этапа на пути к нормализации диалога.

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– Президенты двух стран договорились в ближайшее время обсудить дату проведения встречи в нормандской формате. Кроме того, речь шла о дальнейших шагах в рамках Минского процесса по урегулированию конфликта на Донбассе, – отметили в пресс-службе Офиса президента.

Напомним, обмен пленными между Украиной и Россией закончился. Политические заключенные и вийськовоплонени моряки приземлились в аэропорту Борисполь.

Источник: Офис Президента

Фото: Офис Президента

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