Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з очільником Кремля Володимиром Путіним після обміну ув’язненими.
Президент України Володимир Зеленський та очільник РФ під час телефонної розмови підкреслили, що задоволені результатом виконання домовленостей у рамках першого етапу на шляху до нормалізації діалогу.
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– Президенти двох країн домовилися найближчим часом обговорити дату проведення зустрічі в Нормандському форматі. Крім того, йшлося про подальші кроки у рамках Мінського процесу для врегулювання конфлікту на Донбасі, – зазначили у прес-службі Офісу президента.
Нагадаємо, обмін полоненими між Україною та Росією закінчився. Політичні в’язні та військовоплонені моряки приземлилися в аеропорту Бориспіль.