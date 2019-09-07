Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з очільником Кремля Володимиром Путіним після обміну ув’язненими.

Президент України Володимир Зеленський та очільник РФ під час телефонної розмови підкреслили, що задоволені результатом виконання домовленостей у рамках першого етапу на шляху до нормалізації діалогу.

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– Президенти двох країн домовилися найближчим часом обговорити дату проведення зустрічі в Нормандському форматі. Крім того, йшлося про подальші кроки у рамках Мінського процесу для врегулювання конфлікту на Донбасі, – зазначили у прес-службі Офісу президента.

Нагадаємо, обмін полоненими між Україною та Росією закінчився. Політичні в’язні та військовоплонені моряки приземлилися в аеропорту Бориспіль.