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Факты / Украина / Политика

Слуга народа будет инициировать досрочные выборы в Киеве – Ткаченко

В партии Слуга народа заявили, что будут инициировать досрочные выборы мэра столицы и Киевсовета.

Слуга народа будет инициировать досрочные выборы в Киеве – Ткаченко

Нардеп от Слуги народа Александр Ткаченко сказал, что 12 сентября Киевсовет в который раз не собрался на заседание, что, по его мнению, свидетельствует о недееспособности столичной власти.

– Поэтому мы выступим с инициативой досрочных выборов как мэра, так и Киевсовета, и полной перезагрузки власти в городе, – пояснил он.

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По его словам, досрочные выборы будут проводиться уже по новому закону о столице, проект которого вскоре будет вынесен на рассмотрение Верховной Рады.

Напомним, 12 сентября в Киевсовете не было кворума для открытия пленарного заседания, поэтому мэр Киева Виталий Кличко объявил о начале консультаций с председателями фракций и групп о досрочном прекращении полномочий Киевсовета.

Источник: УНИАН

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