Народний депутат Анна Скороход, яку виключили з партії Слуга народу, виступила з новими одкровеннями.

Народний депутат Анна Скороход заявила, що “чула від багатьох колег”, як на виборах до Верховної Ради округа продавалися по всій Україні за середньою ціною у $300 тис.

Подробиці вона розголошувати не стала, оскільки не хоче видати джерело інформації.

– Ми спілкуємося між собою. Багато говорили: “Ой, у нас той округ зливали, і той округ зливали, а ми знаємо, що той зливав і той зливав”. І ніхто нічого не хоче робити, тому що вибори пройшли, – повідомила вона.

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Скороход вважає, що саме через таку торгівлю у партію зайшли випадкові люди.

У той же час, вона підкреслила, що президент Зеленський про подібну корупцію у своїй партії навряд чи знав.

Нагадаємо, що 15 листопада Анну Скороход та Антона Полякова виключили з фракції Слуги народу.

Пізніше голова партії Олександр Корнієнко заявив, що депутатів виключили з фракції, оскільки вони порушили домовленості про голосування.