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Факты / Украина / Общество

Осторожно – мошенники: легальный просмотр ТВ после кодирования спутникового телевидения

После кодирования спутникового телевидения смотреть его можно будет только по подписке и изменив тюнер. Все, что нужно знать о нелегальных способах просмотра и мошеннических схемах – в материале Фактов ICTV.

Кодування супутниковго сигналу

Владельцам спутниковых тарелок с 20 января 2020 года придется платить абонплату за просмотр украинских телеканалов. Спутниковый сигнал 23 самых популярных телеканалов закодируют.

Для того, чтобы не попасть на уловки мошенников, следует понимать – после кодирования сигнала пользоваться спутниковым телевидением можно будет, только уплачивая ежемесячную абонплату, а старые тюнеры придется заменить – “перепрошить” их невозможно.

Теперь подробнее.

Провайдеров, которые официально предоставляют услуги пользования спутниковым ТВ, всего два – Viasat и XtraTV. С начала 2020 года пользователи спутниковых тарелок только их смогут смотреть 23 украинские каналы, которые закодируют.

Месячная абонплата в них варьируется от 49 до 249 грн в зависимости от количества каналов и их качества.

Если у вас другой провайдер, и вы не платите за просмотр спутника – он предоставляет вам услуги нелегально. Вероятно, мошенники копируют технические сигналы, которые не предусмотрены для конечного потребителя, и продают вам. Впрочем, после кодирования это станет невозможно.

Используется нелегалами так называемый кардшаринг – за полную стоимость приобретается одна спутниковая карта, которую затем декодируют с помощью специальных программ, а код рассылают пользователям со специальными тюнерами. До недавнего времени это позволяло сэкономить на телевидении.

Для того, чтобы продолжать смотреть спутниковое ТВ, надо будет приобрести новый тюнер, поддерживать систему доступа Verimatrix. Это безкарткова система кодирования, которую невозможно сломать. Поэтому так называемый кардшаринг в Украине больше не будет работать.

Читайте: Как смотреть ТВ после кодирования украинских спутниковых каналов Кодирование спутника: как смотреть украинские каналы в 2020 году IPTV, ОТТ, Т2 вместо спутникового ТВ: что выбрать после кодирования каналов

На тюнерах, которые будут поддерживать эту систему, должна быть маркировка УТБ. А их рекомендованная цена – 1 099 грн.

Учтите – “перепрошить” старые тюнеры и установить новое программное обеспечение тоже невозможно. Единственный выход – покупать или арендовать новый приемник.

Не верьте  уловкам мошенников, ведь в итоге придется заплатить больше.

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