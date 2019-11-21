Після кодування супутникового телебачення дивитись його можна буде тільки за передплатою і змінивши тюнер. Все, що треба знати про нелегальні способи перегляду і шахрайські схеми – у матеріалі Фактів ICTV.

Власникам супутникових тарілок з 20 січня 2020 року доведеться сплачувати абонплату за перегляд українських телеканалів. Супутниковий сигнал 23 найпопулярніших телеканалів закодують.

Для того, щоб не потрапити на хитрощі шахраїв, варто розуміти – після кодування сигналу користуватись супутниковим телебаченням можна буде тільки сплачуючи щомісячну абонплату, а старі тюнери доведеться замінити – “перепрошити” їх неможливо.

Тепер детальніше.

Провайдерів, які офіційно надають послуги користування супутниковим ТБ, всього два – Viasat та XtraTV. З початку 2020 року користувачі супутникових тарілок тільки у них зможуть дивитись 23 українські канали, які закодують.

Місячна абонплата у них варіюється від 49 до 249 грн залежно від кількості каналів та їх якості.

Якщо у вас інший провайдер, і ви не сплачуєте за перегляд супутника – він надає вам послуги нелегально. Ймовірно, шахраї копіюють технічні сигнали, які не передбачені для кінцевого споживача, і продають вам. Втім, після кодування це стане неможливо.

Використовується нелегалами так званий кардшаринг – за повну вартість купується одна супутникова карта, яку потім розкодовують за допомогою спеціальних програм, а код розсилають користувачам зі спеціальними тюнерами. Донедавна це дозволяло заощадити на телебаченні.

Для того, щоб продовжувати дивитись супутникове ТБ, треба буде придбати новий тюнер, що підтримуватиме систему доступу Verimatrix. Це безкарткова система кодування, яку неможливо взломати. Тому так званий кардшаринг в Україні більше не буде працювати.

На тюнерах, які підтримуватимуть цю систему, має бути маркування УТБ. А їх рекомендована ціна – 1 099 грн.

Зважте – “перепрошити” старі тюнери і встановити нове програмне забезпечення теж неможливо. Єдиний вихід – купувати або орендувати новий приймач.

Не вірте хитрощам шахраїв, адже у підсумку доведеться сплатити більше.