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Факты / Украина / Политика

Улучшение отношений с РФ невозможно без выполнения Москвой Минских соглашений – США

США призвали Россию выполнить Минские договоренности для улучшения двусторонних отношений между странами.

Улучшение отношений с РФ невозможно без выполнения Москвой Минских соглашений – США

Улучшение двусторонних отношений между США и Россией зависит от выполнения Москвой Минских договоренностей.

Об этом заявил первый заместитель госсекретаря США Джон Салливан.

– Заместитель госсекретаря Салливан подчеркнул на встрече с главой МИД Лавровым, что улучшение двусторонних отношений зависит от выполнения Москвой положений минских договоренностей, – говорится в сообщении Госдепа США.

Читайте: Минск будет продолжаться даже без договоренностей по Донбассу – посол Германии

Также Вашингтон призвал Москву отказаться от попыток “подорвать демократические процессы в США”.

Напомним, 14 ноября Вадим Пристайко заявил, что Украина может выйти из Минских соглашений.

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