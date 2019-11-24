США призвали Россию выполнить Минские договоренности для улучшения двусторонних отношений между странами.

Улучшение двусторонних отношений между США и Россией зависит от выполнения Москвой Минских договоренностей.

Об этом заявил первый заместитель госсекретаря США Джон Салливан.

– Заместитель госсекретаря Салливан подчеркнул на встрече с главой МИД Лавровым, что улучшение двусторонних отношений зависит от выполнения Москвой положений минских договоренностей, – говорится в сообщении Госдепа США.

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Также Вашингтон призвал Москву отказаться от попыток “подорвать демократические процессы в США”.

Напомним, 14 ноября Вадим Пристайко заявил, что Украина может выйти из Минских соглашений.