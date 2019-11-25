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Факты / Украина

Киев и четыре области не полностью подключили к отоплению – Минрегион

По состоянию на 25 ноября остаются не полностью подключенными к отоплению город Киев, Одесская, Запорожская, Полтавская и Кировоградская области.

опалення

Министерство развития общин и территорий сообщило, что 20 областей Украины полностью подключены к отоплению.

В то же время, в Киеве, Одесской, Запорожской, Полтавской и Кировоградской областях еще не во все объекты социальной и жилищной сфер подали тепло.

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– Подключены не все объекты социальной и жилищной сфер в Запорожской (социальная – 99,7%), Кировоградской (жилая – 93,1%, социальная – 99,7%), Одесской (жилая – 99,9%), Полтавской (социальная – 98,1%) областях и городе Киев (жилая – 99,9%), – сообщили в Минрегионе.

К слову, в городе Новый Раздел во Львовской области 21 ноября вечером начали подавать отопление.

До этого местные жители оставались без тепла из-за критической ситуации, сложившейся в результате аварии на теплоэлектростанции прошлой зимой. Считается, что к ней привела халатность предыдущего руководства.

Источник: Минрегион

Фото: Dreamstime

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