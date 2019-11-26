На Софийской площади в Киеве начали устанавливать новогоднюю елку.
В Киеве на Софийской площади 26 ноября начали монтировать главную новогоднюю елку страны.
На площади уже устанавливают подставку-стержень для елки. В этом году ее соберут из нескольких сотен небольших деревьев.
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На площади также начали монтировать конструкции для сцены и обустраивать рождественский городок.
Огни на елках традиционно зажгут в День Святого Николая, 19 декабря в 19.00.
В Киеве начали устанавливать новогоднюю елку / 3 фотографии
Ранее Факты ICTV писали, что КГГА выделила на празднование Рождества и Нового Года в столице более 9 млн грн.
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