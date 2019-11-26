PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

В Киеве начали устанавливать новогоднюю елку

На Софийской площади в Киеве начали устанавливать новогоднюю елку.

В Киеве начали устанавливать новогоднюю елку

В Киеве на Софийской площади 26 ноября начали монтировать главную новогоднюю елку страны.

На площади уже устанавливают подставку-стержень для елки. В этом году ее соберут из нескольких сотен небольших деревьев.

Читайте: Новый год 2020: какой будет главная елка в Киеве и чем будут удивлять организаторы

На площади также начали монтировать конструкции для сцены и обустраивать рождественский городок.

Огни на елках традиционно зажгут в День Святого Николая, 19 декабря в 19.00.

  • Новогодняя елка в Киеве
  • Новогодняя елка в Киеве
  • Новогодняя елка в Киеве
  • Новогодняя елка в Киеве
  • Новогодняя елка в Киеве
  • Новогодняя елка в Киеве
В Киеве начали устанавливать новогоднюю елку / 3 фотографии

Ранее Факты ICTV писали, что КГГА выделила на празднование Рождества и Нового Года в столице более 9 млн грн.

Источник: Информатор

Фото: Информатор

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка