Бізнесмен Вадим Альперін вийшов на свободу і написав іронічний допис, привітавши Київ з першим снігом.

Вадим Альперін вийшов із СІЗО під заставу в 70 млн грн.

Бізнесмен написав, що він вирішив “підкинути” свіжих новин про себе.

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– З першим снігом, Київ! Вдихнути на повні груди морозне повітря свободи, особливо приємно! Дякую всім, хто чекав, – написав він.

Нагадаємо, 26 листопада Володимир Зеленський пообіцяв винагороду за затримання Вадима Альперіна. Його розшукує НАБУ за підозрою у злочинах, пов’язаних з порушенням митного законодавства.

27 листопада бізнесмена затримали на вході в Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру.

29 листопада Вищий антикорупційний суд заарештував Альперіна до 25 січня 2020 року, також йому призначили заставу в розмірі 70 млн грн. У разі внесення застави суд зобов’язав бізнесмена здати паспорти, носити електронний браслет і приходити на першу вимогу в слідчі органи.