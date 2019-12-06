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Факти / Україна / Політика

Я не продаю нашу країну нікому, ніколи, нізащо – Зеленський про нормандську зустріч

Україна їде на зустріч нормандської четвірки з дуже сильною позицією, заявив президент Володимир Зеленський.

Я не продаю нашу країну нікому, ніколи, нізащо – Зеленський про нормандську зустріч

Президент України Володимир Зеленський заявив, що на майбутній зустрічі нормандської четвірки Україна буде за столом “на рівних, а не стравою”.

– Тому для мене найголовніше не з чим я поїду, а результат. Як з моряками. З чим я повернуся додому, в Україну. Тому я хочу точно розуміти, що якщо ми йдемо за Мінськом: обмін – скільки людей ми можемо повернути додому і коли. Друге питання: якщо припинення вогню – хто за це відповідає, не тільки ОБСЄ, – сказав він у програмі Свобода слова Савіка Шустера.

Зеленський переконаний, що Німеччина і Франція підтримуватимуть Україну в переговорах із президентом Росії Володимиром Путіним.

Я дуже хочу вірити, що і Німеччина. і Франція будуть нас підтримувати. А якщо якось піде не так, то я зроблю все, щоб вони були на нашій стороні. Я хочу повернутися з конкретним результатом.

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Зеленський додав, що не боїться зустрічі з Путіним і хоче побачити його вживу, щоб зрозуміти, чи хоче Кремль припинити війну.

– Чого мені боятися, я президент України, я нормальна, порядна людина, я не продаю нашу країну нікому, ніколи, нізащо, – запевнив він.

Нагадаємо, Зеленський провів телефонну розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном перед нормандським самітом.

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