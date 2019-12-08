Гончарук дал две недели на расследование причин пожара в Одессе

Результаты расследование причин пожара в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса в Одессе должны быть представлены до 20 декабря.

Премьер-министр Алексей Гончарук прибыл в Одессу в связи с пожаром в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, который забрал жизни 10 человек.

– Сегодня мы чтим погибших в результате пожара. Однако еще восемь человек до сих пор считаются пропавшими без вести. Спасатели не прекращают поисков. Государство окажет полную поддержку всем тем, кто потерял родных. Примите мои искренние соболезнования, – сказал он.

Глава Кабмина сообщил, что правительство создало комиссию по расследованию причин пожара в Одессе.

– Мы обязательно разберемся. Результаты расследования — до 20 декабря. Виновные понесут наказание, – подчеркнул он.

Гончарук отметил, что последняя проверка здания колледжа состоялась в июне 2014 года и тогда были выявлены основные нарушения. В 2019 году здание не было среди приоритетных для проверки.

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Он заявил, что подобная ситуация является недопустимой.

Премьер добавил, что по поручению Зеленского, к 10 января правительство проведет полную проверку состояния противопожарной и техногенной безопасности всех детских садов, школ, вузов, общежитий, учреждений здравоохранения, транспортной инфраструктуры.

– Украина будет иметь глобальную стратегию противопожарной безопасности всей страны, – резюмировал Гончарук.



Напомним, 4 декабря в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса в Одессе вспыхнул пожар.

Около 19.30 спасателям удалось потушить пожар. После этого начался поиск пропавших без вести. По состоянию на 8 декабря из-под завалов достали девять погибших. В больнице умер спасатель.

Президент Владимир Зеленский объявил 8 декабря днем национального траура по погибшим во время пожара в Одессе.