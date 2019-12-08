PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Гончарук дал две недели на расследование причин пожара в Одессе

Результаты расследование причин пожара в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса в Одессе должны быть представлены до 20 декабря.

гончарук

Премьер-министр Алексей Гончарук прибыл в Одессу в связи с пожаром в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, который забрал жизни 10 человек.

– Сегодня мы чтим погибших в результате пожара. Однако еще восемь человек до сих пор считаются пропавшими без вести. Спасатели не прекращают поисков. Государство окажет полную поддержку всем тем, кто потерял родных. Примите мои искренние соболезнования, – сказал он.

Глава Кабмина сообщил, что правительство создало комиссию по расследованию причин пожара в Одессе.

– Мы обязательно разберемся. Результаты расследования — до 20 декабря. Виновные понесут наказание, – подчеркнул он.

Гончарук отметил, что последняя проверка здания колледжа состоялась в июне 2014 года и тогда были выявлены основные нарушения. В 2019 году здание не было среди приоритетных для проверки.

Читайте: Стали известны имена пострадавших при пожаре в Одессе (СПИСОК)

Он заявил, что подобная ситуация является недопустимой.

Премьер добавил, что по поручению Зеленского, к 10 января правительство проведет полную проверку состояния противопожарной и техногенной безопасности всех детских садов, школ, вузов, общежитий, учреждений здравоохранения, транспортной инфраструктуры.

– Украина будет иметь глобальную стратегию противопожарной безопасности всей страны, – резюмировал Гончарук.


Напомним, 4 декабря в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса в Одессе вспыхнул пожар.

Около 19.30 спасателям удалось потушить пожар. После этого начался поиск пропавших без вести. По состоянию на 8 декабря из-под завалов достали девять погибших. В больнице умер спасатель.

Президент Владимир Зеленский объявил 8 декабря днем национального траура по погибшим во время пожара в Одессе.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Пожар в Одессе: люди приносят цветы на место трагедии, разбор завалов продолжается
Пожар в Одессе: люди приносят цветы на место трагедии, разбор завалов продолжается
На месте пожара в Одессе нашли еще два тела. Число жертв выросло до 10
На месте пожара в Одессе нашли еще два тела. Число жертв выросло до 10
Пожежа в Одесі
В Украине 8 декабря – день траура по погибшим в пожаре в Одессе
Пожежа в Одесі
Пожар в Одессе: в больнице скончался спасатель
Пожежа в Одесі
Пожар в Одессе на Троицкой: восемь погибших, 31 человек пострадал
Пожежа в Одесі
Под завалами колледжа в Одессе нашли еще двух погибших
Соглашение об ассоциации с ЕС обновят ради промышленного безвиза – Гончарук
Соглашение об ассоциации с ЕС обновят ради промышленного безвиза – Гончарук
гончарук
В Украине запустят службу спасения 112 – Гончарук озвучил сроки
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка