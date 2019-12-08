Гончарук дав два тижні на розслідування причин пожежі в Одесі

Результати розслідування причин пожежі в коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу в Одесі повинні бути представлені до 20 грудня.

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук прибув до Одеси у зв’язку з пожежею в коледжі економіки, права і готельно-ресторанного бізнесу, який забрав життя 10 осіб.

– Сьогодні ми вшановуємо загиблих в результаті пожежі. Однак ще вісім осіб досі вважаються зниклими без вести. Рятувальники не припиняють пошуків. Держава надасть повну підтримку всім тим, хто втратив рідних. Прийміть мої щирі співчуття, – сказав він.

Глава Кабміну повідомив, що уряд створив комісію з розслідування причин пожежі в Одесі.

– Ми обов’язково розберемося. Результати розслідування — до 20 грудня. Винні понесуть покарання, – підкреслив він.

Гончарук зазначив, що остання перевірка будівлі коледжу відбулася в червні 2014 року і тоді були виявлені основні порушення. У 2019 році будівля не була серед пріоритетних для перевірки.

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Він заявив, що подібна ситуація є неприпустимою.

Прем’єр додав, що за дорученням Зеленського, до 10 січня уряд проведе повну перевірку стану протипожежної та техногенної безпеки всіх дитячих садків, шкіл, вузів, гуртожитків, закладів охорони здоров’я, транспортної інфраструктури.

– Україна матиме глобальну стратегію протипожежної безпеки всієї країни, – резюмував Гончарук.



Нагадаємо, вранці 4 грудня в коледжі економіки, права і готельно-ресторанного бізнесу в Одесі спалахнула пожежа.

Близько 19.30 рятувальникам вдалося загасити пожежу. Після цього почався пошук зниклих безвісти. Станом на 8 грудня з-під завалів дістали дев’ять загиблих. У лікарні помер рятувальник.

Президент Володимир Зеленський оголосив 8 грудня днем національної жалоби за загиблими під час пожежі в Одесі.