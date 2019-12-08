Хід розслідування беру під особистий контроль – Гончарук про пожежу в Одесі

Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук ініціює звільнення начальника регіонального главку ДСНС та одного з його заступників через пожежу в одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук через пожежу в одеському коледжі дав розпорядження голові ДСНС України відсторонити від виконання обов’язків на час розслідування керівника ГУ ДСНС в Одеській області Віктора Федорчака та його заступника із профілактики Михайла Вовка.

– Хід розслідування пожежі в коледжі я беру під особистий контроль. А самому пану Федорчаку рекомендував написати заяву за власним бажанням. Ситуація, коли чотири останні гучні пожежі з жертвами відбулись в одній області — неприпустима! – заявив Гончарук.

Крім того, голова ОДА отримав розпорядження про відсторонення керівника Департаменту освіти в Олександра Левчака.

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Також прем’єр доручив:

навести лад в закладах освіти;

МВС у найближчий строк надати план заходів із протипожежної безпеки.

– Ми маємо запобігати катастрофам, а не лише вчасно реагувати на них! З вівторка запрацює Урядова комісія, яка має встановити всі причини пожежі. Всі винні в цій трагедії мають бути покарані! – зазначив Олексій Гончарук.

Нагадаємо, 8 грудня прем’єр-міністр Олексій Гончарук прибув до Одеси у зв’язку з пожежею в коледжі економіки, права і готельно-ресторанного бізнесу, який забрав життя 10 осіб.

Він заявив, що результати розслідування причин пожежі повинні бути представлені до 20 грудня.