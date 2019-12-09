Законопроект 2543 о добровольной реструктуризации “зеленого” тарифа лояльный к инвестору, в отличие от правительственного, – эксперты

Законопроект 2543, предусматривающий добровольную реструктуризацию зеленого тарифа, является лучшим вариантом для инвесторов, чем правительственный, и сможет обеспечить дальнейшее развитие возобновляемой энергетики. Об этом заявили эксперты отрасли.

Председатель правления ресурсно-аналитического центра Общество и окружающая среда Наталья Андрусевич отметила, что решение проблем в области альтернативной энергетики требовало комплексного обсуждения с инвесторами, ведь принятие решений без учета их мнения – в случае с правительственным законопроектом – имело бы негативные последствия для страны.

Конечно, это несправедливо, когда сначала государство объявляло высокие тарифы, пришел инвестор, и тут такая ситуация, что мы передумали и мы не вытягиваем эти условия. То есть, понятно, что надо идти на какие-то переговоры. Это требует комплексного обсуждения и, в частности, с инвесторами, для того, чтобы они все-таки остались и это все работало, – сказала Андрусевич.

По мнению директора ассоциации Европейско-украинское энергетическое агентство Александры Гуменюк, предложенный депутатами комитета ВР по вопросам экономического развития законопроект №2543, предусматривающий добровольную реструктуризацию зеленого тарифа, является лучшим вариантом для инвесторов, чем обнародованные ранее условия от правительства. И подавляющее большинство инвесторов его поддерживают.

С точки зрения инвесторов и с моей точки зрения, он более лоялен к бизнес-климату и поддержания возобновляемых источников в Украине по сравнению с объявленной министерством концепции законопроекта. Сейчас у нас в агентстве все члены агентства, инвесторы ведут внутреннюю дискуссию и производят свою позицию по этому зарегистрированному законопроекту. Пока что на 90% поддерживают такой законопроект (№2543 – ред), – сказала Гуменюк.

Представитель Atlas global energy Станислав Жмуцкий также считает, что предложенные законопроектом №2543 условия являются приемлемыми для инвесторов, развивающих альтернативную энергетику в Украине.

То, что они предлагают срок действия зеленого тарифа – 15 лет, то, конечно, для нас очень хорошо, и период окупаемости в таком случае у нас будет не семь-восемь лет, как раньше было, а восемь-девять лет, до 10. То есть, пять лет мы генерируем доходную часть. Это для инвесторов очень хорошо, – отметил Жмуцкий.

Напомним, проект закона О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно улучшения инвестиционного климата в сфере возобновляемой энергетики (№2543) зарегистрирован в Верховной Раде 6 декабря 2019 года. По словам одного из соавторов законопроекта, народного депутата Людмилы Буймистер, он является компромиссным, и большинство игроков рынка соглашаются на добровольную реструктуризацию на предложенных в законопроекте условиях.