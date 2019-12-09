Законопроект 2543 про добровільну реструктуризацію “зеленого” тарифу лояльний до інвестора, на відміну від урядового, – експерти

Законопроект 2543, що передбачає добровільну реструктуризацію зеленого тарифу, є кращим варіантом для інвесторів, ніж урядовий, і зможе забезпечити подальший розвиток відновлюваної енергетики. Про це заявили експерти галузі.

Голова правління ресурсно-аналітичного центру Суспільство і довкілля Наталія Андрусевич зазначила, що вирішення проблем в галузі альтернативної енергетики вимагало комплексного обговорення з інвесторами, адже ухвалення рішень без врахування їх думки – в разі із урядовим законопроектом – мало би негативні наслідки для країни.

Звичайно, що це несправедливо, коли спочатку держава оголошувала високі тарифи, прийшов інвестор, і тут така ситуація, що ми передумали і ми не витягуємо ці умови. Тобто, зрозуміло, що треба йти на якісь переговори. Це потребує комплексного обговорення і, зокрема, з інвесторами, для того, щоб вони все-таки залишилися і це все працювало, – сказала Андрусевич.

На думку директора асоціації Європейсько-українське енергетичне агентство Олександри Гуменюк, запропонований депутатами комітету ВР з питань економічного розвитку законопроект №2543, що передбачає добровільну реструктуризацію зеленого тарифу, є кращим варіантом для інвесторів, ніж оприлюднені раніше умови від уряду. І переважна більшість інвесторів його підтримують.

З точки зору інвесторів і з моєї точки зору, він більш лояльний до бізнес-клімату і підтримання відновлювальних джерел в Україні в порівнянні з оголошеною міністерством концепцією законопроекту. Зараз у нас в агенції всі члени агенції, інвестори ведуть внутрішню дискусію і виробляють власну позицію по цьому зареєстрованому законопроекту. Поки що на 90% підтримують такий законопроект (№2543 – ред), – сказала Гуменюк.

Представник Atlas global energy Станіслав Жмуцький також вважає, що запропоновані законопроектом №2543 умови є прийнятними для інвесторів, що розвивають альтернативну енергетику в Україні.

Те, що вони пропонують строк дії зеленого тарифу – 15 років, то, звичайно, для нас дуже добре, і період окупності в такому разі у нас буде не 7-8 років, як раніше було, а 8-9 років, до 10. Тобто, 5 років ми генеруємо дохідну частину. Це для інвесторів дуже добре, – зазначив Жмуцький.

Нагадаємо, проект закону Про внесення змін у деякі закони України щодо покращення інвестиційного клімату у сфері відновлювальної енергетики (№2543) зареєстрований у Верховній Раді 6 грудня 2019 року. За словами одного зі співавторів законопроекту, народного депутата Людмили Буймістер, він є компромісним, і більшість гравців ринку погоджуються на добровільну реструктуризацію на запропонованих у законопроекті умовах.