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Факты / Украина / Политика

Встреча в нормандском формате прошла успешно – Мендель

Юлия Мендель назвал встречу в нормандском формате положительной, потому что Украина сильно представила свои позиции.

Встреча в нормандском формате прошла успешно – Мендель

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель сказала, что те позиции, которые высказывал Владимир Зеленский имели место в переговорах во время встречи в нормандском формате.

– Я думаю, что украинская позиция была представлена очень сильно. Скоро будет совместное коммюнике, где все услышат ответы на свои вопросы, – сказала Мендель.

Пресс-секретарь назвала большим успехом то, что четыре президента выйдут на совместный пресс-брифинг и расскажут итоги встречи.

ЧитайтеВстреча нормандской четверки онлайн

Ранее Факты ICTV писали, что Зеленский и Путин во время знакомства в рамках нормандского саммита пожали друг другу руки. Однако пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что рукопожатие было не под прицелами камер журналистов, а в кулуарах.

Встреча нормандской четверки

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