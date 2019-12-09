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Факти / Україна / Політика

Зустріч у нормандському форматі пройшла успішно – Мендель

Юлія Мендель назвала зустріч у нормандському форматі позитивною, бо Україна сильно представила свої позиції.

Зустріч у нормандському форматі пройшла успішно – Мендель

Прес-секретар президента України Юлія Мендель сказала, що ті позиції, які висловлював Володимир Зеленський мали місце у переговорах під час зустрічі у нормандському форматі.

– Я думаю, що українська позиція була представлена дуже сильно. Скоро буде спільне ком’юніке, де усі почують відповіді на свої питання, – сказала Мендель.

Прес-секретар назвала великим успіхом те, що чотири президенти вийдуть на спільний прес-брифінг і розкажуть підсумки зустрічі.

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Раніше Факти ICTV писали, що Зеленськи та Путін під час знайомства в рамках нормандського саміту потиснули один одному руки. Однак прес-секретар російського лідера Дмитро Пєсков зазначив, що рукостискання було не під прицілами камер журналістів, а в кулуарах.

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