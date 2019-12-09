Украинский лидер Владимир Зеленский и президент РФ Владимир Путин во время знакомства пожали друг другу руки.

Президент Украины и глава Кремля Владимир Путин во время знакомства в рамках нормандского саммита пожали друг другу руки.

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Однако пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что рукопожатие было не под прицелами камер журналистов, а в кулуарах.

Встреча лидеров Украины и России пройдет перед итоговой пресс-конференцией саммита.

Кроме того, министр энергетики Украины Алексей Оржель и исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко могут принять участие в двусторонней встрече Владимира Зеленского и Владимира Путина, которая состоится после нормандского саммита.