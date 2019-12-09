PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Без категории

Зеленский и Путин пожали друг другу руки на нормандской встрече – Песков

Украинский лидер Владимир Зеленский и президент РФ Владимир Путин во время знакомства пожали друг другу руки.

Зеленский и Путин пожали друг другу руки на нормандской встрече – Песков

Президент Украины и глава Кремля Владимир Путин во время знакомства в рамках нормандского саммита пожали друг другу руки.

ЧитайтеВстреча нормандской четверки онлайн

Однако пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что рукопожатие было не под прицелами камер журналистов, а в кулуарах.

Встреча лидеров Украины и России пройдет перед итоговой пресс-конференцией саммита.

Кроме того, министр энергетики Украины Алексей Оржель и исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко могут принять участие в двусторонней встрече Владимира Зеленского и Владимира Путина, которая состоится после нормандского саммита.

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Путин опоздал на нормандскую встречу – тайминг саммита изменили
Путин опоздал на нормандскую встречу – тайминг саммита изменили
Поехали? Как Зеленский выезжал на нормандский саммит в Париже
Поехали? Как Зеленский выезжал на нормандский саммит в Париже
Встреча нормандской четверки стартовала в Париже
Встреча нормандской четверки стартовала в Париже
Встреча Зеленского и Путина пройдет до пресс-конференции
Встреча Зеленского и Путина пройдет до пресс-конференции
Нормандський формат
Встреча нормандской четверки в Париже (ОНЛАЙН)
Нормандский саммит – встреча Меркель и Зеленского завершилась
Нормандский саммит – встреча Меркель и Зеленского завершилась
Закончилась встреча Макрона и Зеленского – о чем говорили
Закончилась встреча Макрона и Зеленского – о чем говорили
Огромный кортеж Путина в Париже попал на видео
Огромный кортеж Путина в Париже попал на видео
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка