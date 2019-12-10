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Факти / Україна

Постраждалим та сім’ям загиблих у пожежі в Одесі виділять 3 млн грн допомоги

З бюджету Одеської області виділять майже 3 млн грн матеріальної допомоги постраждалим і сім’ям загиблих в результаті пожежі в коледжі.

Постраждалим та сім’ям загиблих у пожежі в Одесі виділять 3 млн грн допомоги

Голова Одеської обласної державної адміністрації Максим Куций повідомив, що сім’ям загиблих і постраждалим в результаті пожежі в коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу виділять 3 млн грн допомоги.

– Підписано розпорядження про виділення майже 3 млн грн з Резервного фонду. Також мені відомо, що кошти виділять з міського бюджету, – сказав він.

За його словами, на засіданні робочої групи комісії Кабміну з розслідування причин пожежі розглядалося питання про виділення грошей з державного бюджету.

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Відповідаючи на питання про відновлення зруйнованої після пожежі будівлі,

Куций додав, що зараз триває рятувальна операція, а проблема відновлення будівлі вирішуватиметься пізніше.

У мерії Одеси підтвердили факт виділення грошей і відзначили, що для кожного потерпілого обсяг допомоги буде індивідуальним.

Нагадаємо, вранці 4 грудня в коледжі економіки, права і готельно-ресторанного бізнесу в Одесі спалахнула пожежа.  

Близько 19.30 рятувальникам вдалося її загасити. Після цього почався пошук зниклих безвісти. У пожежі загинули 12 людей.

За фактом пожежі в Одесі відкрито кримінальне провадження.

Джерело: УНІАН

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