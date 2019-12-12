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Факты / Украина

Подозреваемые в убийстве Шеремета обсуждали устранение Маруси Звиробий

Фигурантка дела об убийстве журналиста Павла Шеремета Юлия Кузьменко рассматривала возможность похищения детей волонтеры Маруси Звиробий как сакральной жертвы.

Подозреваемые в убийстве Шеремета обсуждали устранение Маруси Звиробий

Об этом на брифинге сообщил первый заместитель председателя Национальной полиции Евгений Коваль.

По данным следствия, одна из подозреваемых в совершении убийства журналиста Кузьменко занималась поиском лица, сакральной жертвы, убийство которой поможет дестабилизировать ситуацию в стране.

В одной из своих разговоров, обнародованных полицией на брифинге, Кузьменко обсуждала совершение этих противоправных действий. Женщины говорят о том, что эту роль на себя смогла бы взять Звиробий или народный депутат София Федина.

– Нам нужна жертва, которую должна спасти вся Украина, – говорила Кузьменко.

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В частности рассматривалась возможность похищение детей Звиробий. По мнению Кузьменко, Звиробий идеально подошла бы на эту роль, потому что умеет хорошо говорить и имеет хороший послужной список и вызвала бы в обществе большой резонанс и пидримку.

Напомним, заместитель главы Национальной полиции – начальник криминальной полиции Евгений Коваль сообщил, что следствие вышло на пять исполнителей убийства Шеремета.

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