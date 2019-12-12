Подозреваемые в убийстве Шеремета обсуждали устранение Маруси Звиробий

Фигурантка дела об убийстве журналиста Павла Шеремета Юлия Кузьменко рассматривала возможность похищения детей волонтеры Маруси Звиробий как сакральной жертвы.

Об этом на брифинге сообщил первый заместитель председателя Национальной полиции Евгений Коваль.

По данным следствия, одна из подозреваемых в совершении убийства журналиста Кузьменко занималась поиском лица, сакральной жертвы, убийство которой поможет дестабилизировать ситуацию в стране.

В одной из своих разговоров, обнародованных полицией на брифинге, Кузьменко обсуждала совершение этих противоправных действий. Женщины говорят о том, что эту роль на себя смогла бы взять Звиробий или народный депутат София Федина.

– Нам нужна жертва, которую должна спасти вся Украина, – говорила Кузьменко.

Читайте: Зеленский: Кто заказал Павла Шеремета – ответ найдется очень скоро

В частности рассматривалась возможность похищение детей Звиробий. По мнению Кузьменко, Звиробий идеально подошла бы на эту роль, потому что умеет хорошо говорить и имеет хороший послужной список и вызвала бы в обществе большой резонанс и пидримку.

Напомним, заместитель главы Национальной полиции – начальник криминальной полиции Евгений Коваль сообщил, что следствие вышло на пять исполнителей убийства Шеремета.