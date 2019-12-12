Підозрювані у вбивстві Шеремета обговорювали усунення Марусі Звіробій

Фігурантка справи про вбивство журналіста Павла Шеремета Юлія Кузьменко розглядала можливість викрадення дітей волонтерки Марусі Звіробій як сакральної жертви.

Про це на брифінгу повідомив перший заступник голови Національної поліції Євген Коваль.

За даними слідства, одна із підозрюваних у скоєнні вбивства журналіста Кузьменко займалась пошуком особи, сакральної жертви, вбивство якої допоможе дестабілізувати ситуацію в країні.

В одній зі своїх розмов, оприлюднених поліцією на брифінгу, Кузьменко обговорювала вчинення цих протиправних дій. Жінки розмовляють про те, що цю роль на себе змогла б взяти Звіробій або народний депутат Софія Федина.

– Нам потрібна жертва, яку повинна врятувати вся Україна, – говорила Кузьменко.

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Зокрема розглядалась можливість викрадення дітей Звіробій. На думку Кузьменко, Звіробій ідеально підійшла б на цю роль, бо вміє гарно говорити та має гарний послужний список і викликала б у суспільстві значний резонанс та підримку.

Нагадаємо, заступник голови Національної поліції – начальник кримінальної поліції Євген Коваль повідомив, що слідство вийшло на п’ятьох виконавців вбивства Шеремета.