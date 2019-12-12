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Факти / Україна

Підозрювані у вбивстві Шеремета обговорювали усунення Марусі Звіробій

Фігурантка справи про вбивство журналіста Павла Шеремета Юлія Кузьменко розглядала можливість викрадення дітей волонтерки Марусі Звіробій як сакральної жертви.

Підозрювані у вбивстві Шеремета обговорювали усунення Марусі Звіробій

Про це на брифінгу повідомив перший заступник голови Національної поліції Євген Коваль.

За даними слідства, одна із підозрюваних у скоєнні вбивства журналіста Кузьменко займалась пошуком особи, сакральної жертви, вбивство якої допоможе дестабілізувати ситуацію в країні.

В одній зі своїх розмов, оприлюднених поліцією на брифінгу, Кузьменко обговорювала вчинення цих протиправних дій. Жінки розмовляють про те, що цю роль на себе змогла б взяти Звіробій або народний депутат Софія Федина.

– Нам потрібна жертва, яку повинна врятувати вся Україна, – говорила Кузьменко.

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Зокрема розглядалась можливість викрадення дітей Звіробій. На думку Кузьменко, Звіробій ідеально підійшла б на цю роль, бо вміє гарно говорити та має гарний послужний список і викликала б у суспільстві значний резонанс та підримку.

Нагадаємо, заступник голови Національної поліції – начальник кримінальної поліції Євген Коваль повідомив, що слідство вийшло на п’ятьох виконавців вбивства Шеремета.

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