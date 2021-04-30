Андрій Антоненко є одним із підозрюваних у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета. Факти ICTV зібрали інформацію про нього.

Біографія Андрія Антоненка

Антоненко народився 2 жовтня 1971 року у Києві.

Закінчив музичну школу за класом цимбалів і Культурно-освітнє училище, викладач гри на гітарі.

Він є засновником українського гурту Riffmaster, який створили у 2003 році. Він більш відомий за псевдонімом Riffmaster, є автором пісні Тихо прийшов, тихо пішов.

Окрім музичної кар’єри, Антоненко брав участь у військових діях на Сході України.

12 грудня 2019 року очільник МВС України Арсен Аваков заявив, що поліція затримала підозрюваних у вбивстві українського журналіста Павла Шеремета. Згодом на сторінці Антоненка з’явився пост з повідомленням про обшуки у його будинку.

З того часу він перебував у СІЗО, суд постійно подовжував йому арешт.

30 квітня 2021 року Шевченківський райсуд Києва відпустив під цілодобовий домашній арешт Андрія Антоненка. Також суддя зобов’язав Антоненка носити електронний засіб контролю, тобто браслет.

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Справа Шеремета

Журналіст Павло Шеремет загинув у центрі Києва 20 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля.

У справі про його вбивство фігурує три людини – медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлія Кузьменко, а також музикант Андрій Антоненко.

Детальніше про справу Шеремета читайте на Фактах ICTV.