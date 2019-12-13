Звиробий предложила Зеленскому встретиться лично

Волонтер Маруся Звиробий предложила встретиться президенту Владимиру Зеленскому один на один.

Волонтер Маруся Звиробий хочет встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским тет-а-тет.

– Я хочу встретиться с Зеленским. Один на один! Можно с прослушкой и видеонаблюдением. Но один на один. Без посторонней гопоты! У него должен быть хоть один шанс услышать голос воинственного меньшинства! Это вопрос национальной безопасности, – сказала она.

По мнению волонтера, Зеленский будет не против встречи.

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– Володя, я думаю ты не будешь против. Просто объясню по пунктам чего хотят те, кто постоянно гудят у тебя под офисом! А ты дальше, зная все это, принимай решения, которые захочешь, но мы по крайней мере будем знать, что ты в курсе, что под окнами происходит, – сказала она.

Звиробий посоветовала главе государства не оттягивать встречу “пока далеко не зашло”.



Напомним, фигурантка дела об убийстве журналиста Павла Шеремета Юлия Кузьменко рассматривала возможность похищения детей волонтера Маруси Звиробий.