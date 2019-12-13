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Факти / Україна / Політика

Звіробій запропонувала Зеленському зустрітися особисто

Волонтер Маруся Звіробій запропонувала зустрітися президенту Володимиру Зеленському один на один.

Звіробій запропонувала Зеленському зустрітися особисто

Волонтер Маруся Звіробій хоче зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським тет-а-тет.

– Я хочу зустрітись з Зеленським. Один на один! Можна з прослушкою і відеонаглядом. Але віч на віч. Без сторонньої гопоти! В нього має бути хоч один шанс почути голос войовничої меншості!

Це питання національної безпеки, – сказала вона.

На думку волонтера, Зеленський буде не проти зустрічі.

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– Володя, я думаю ти не будеш проти. Просто поясню по пунктах чого хочуть ті, що постійно гудять в тебе під офісом!

А ти далі, знаючи те все, ухвалюй рішення, які захочеш, але ми принаймні будемо знати, що ти в курсі, що під вікнами відбувається, – сказала вона.

Звіробій порадила главі держави не відтягувати зустріч “поки далеко не зайшло”.

Нагадаємо, фігурантка справи про вбивство журналіста Павла Шеремета Юлія Кузьменко розглядала можливість викрадення дітей волонтерки Марусі Звіробій як сакральної жертви.

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