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Факты / Украина

Прогресс в обновлении списка пленных отсутствует – Пристайко

Пока участникам ТКГ не удалось достичь прогресса касательно обмена пленными.

Вадим Пристайко

Министр иностранных дел Вадим Пристайко рассказал о состоянии переговоров касательно следующего обмена пленными.

По его словам, пока Трехсторонней контактной группе не удалось добиться прогресса в указанном вопросе.

– Что я вижу на сегодня – к большому сожалению, про обновление списков в другой подгруппе договориться не удалось. Я вижу на сегодня, что нам не удалось достичь этого прогресса, – сказал Пристайко.

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Министр добавил, что говорит о переговорах ТКГ, которые проходят в Минске 18 декабря.

К слову, представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Валерия Лутковская рассказала о том, что Украина хотела бы вернуть 77 пленных в рамках первого этапа обмена всех на всех.

Указанные лица были подтверждены со стороны ОРДЛО.

Источник: Україна 24

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