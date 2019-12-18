Еще нужны некоторые шаги – Сайдик об обмене пленными

Во время переговоров ТКГ были приложены существенные усилия для осуществления обмена пленными, однако предстоит сделать еще некоторые шаги в этом направлении.

Спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик заявил, что договоренность об обмене пленными может быть достигнута в режиме видеоконференции.

Он также рассказал о том, что на заседании ТКГ стороны приложили усилия для реализации нового обмена пленными.

– Им предстоит сделать некоторые шаги, чтобы реализовать это, – сказал спецпредставитель ОБСЕ.

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По его словам, ТКГ выразила приверженность прекращению огня на Донбассе и начала обсуждение новых участков разведения сил и средств.

Пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ, второго президента Леонида Кучмы Дарка Олифер заявила, что вопрос обмена пленными обсуждался очень основательно.

Стороны приложили усилия для того, чтобы он состоялся до конца 2019 года.

Украинская делегация прибыла в Минск с пониманием того, что необходимо работать в направлении реализации договоренностей, которых достигли лидеры нормандской четверки.

Следующее заседание ТКГ должно состояться 16 января 2020 года в Минске.

К слову, президент Владимир Зеленский предложил создать отдельную подгруппу в ТКГ, которая будет заниматься вопросом восстановления контроля Украины над границей с РФ.

Источник: Белта, Дарка Олифер