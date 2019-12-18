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Факти / Україна

Ще потрібні деякі кроки – Сайдік про обмін полоненими

Під час переговорів ТКГ було докладено значних зусиль для здійснення обміну полоненими, однак доведеться здійснити ще деякі кроки в цьому напрямку.

Мартін Сайдік

Спецпредставник ОБСЄ в Тристоронній контактній групі Мартін Сайдік заявив, що домовленість про обмін полоненими може бути досягнута в режимі відеоконференції.

Він також розповів про те, що на засіданні ТКГ сторони доклали зусиль для реалізації нового обміну полоненими.

– Їм доведеться здійснити деякі кроки, щоб реалізувати це, – сказав спецпредставник ОБСЄ.

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За його словами, ТКГ висловила підтримку припинення вогню на Донбасі та почала обговорення нових ділянок розведення сил і засобів.

Прес-секретар представника України в ТКГ, другого президента Леоніда Кучми Дарка Оліфер заявила, що питання обміну полоненими обговорювалося дуже ґрунтовно.

Сторони доклали зусиль для того, щоб він відбувся до кінця 2019 року.

Українська делегація прибула до Мінська з розумінням того, що необхідно працювати в напрямку реалізації домовленостей, яких досягли лідери нормандської четвірки.

Наступне засідання ТКГ має відбутися 16 січня 2020 року у Мінську.

До слова, президент Володимир Зеленський запропонував створити окрему підгрупу в ТКГ, яка займатиметься питанням відновлення контролю України над кордоном з РФ.

Джерело: Белта, Дарка Оліфер

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