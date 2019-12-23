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Факти / Україна

Контактна група домовилася про обмін полоненими – Гризлов

Контактна група погодила умови звільнення та обміну полонених.

Борис Гризлов

23 грудня Тристороння контактна група в Мінську погодила умови обміну полоненими, який відбудеться до кінця року.

Про це повідомив представник Росії на переговорах в Мінську Борис Гризлов.

– Наразі готується остаточний список осіб та обговорюється дата – Гризлов.

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Про це також заявила прес-секретар представника України в ТКГ Леоніда Кучми Дарка Оліфер.

– Під час відеоконференції Тристоронньої контактної групи досягнуто домовленості щодо взаємного звільнення утримуваних осіб до кінця року, як це і передбачено підсумками саміту лідерів країн Нормандської четвірки в Парижі, – написала Дарка Оліфер.

Раніше міністр закордонних справ України Вадим Пристайко повідомив, що для обміну полоненими наразі узгоджено одну групу.

Нагадаємо, 23 грудня Україна та Росія провела відеоконференцію у Skype, аби обговорити обмін полоненими.

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