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Суд арештував на два місяці Андрія Антоненка, підозрюваного у вбивстві Шеремета

Під час засідання суду музиканту і ветерану АТО Андрію Антоненку, якого підозрюють у вбивстві журналіста Павла Шеремета, обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на два місяці.

Суд арештував на два місяці Андрія Антоненка, підозрюваного у вбивстві Шеремета

Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід музиканту і ветерану АТО Андрію Антоненку у вигляді тримання під вартою до 8 лютого 2020 року.

Його підозрюють у причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета, яке відбулося у 2016 році. Поліція вважає Андрія Антоненка організатором.

Раніше народний депутат від Європейської солідарності Яна Зінкевич і музикант Олександр Положинський заявили, що готові взяти на поруки Андрія Антоненка.

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Нагадаємо, 13 грудня суд також обрав запобіжний захід ще двом підозрюваним у вбивстві Шеремета.

На два місяці арештували лікаря і волонтера Юлію Кузьменко.

Під домашній арешт відправили медика Яну Дугарь.

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