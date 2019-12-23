Авто Шеремета підривали речовиною, як у міні Антоненка – слідство

У підриві авто Павла Шеремета використовувалася речовина, аналогічна знайденій на вилученій у Андрія Антоненка міні.

Експертиза показала, що в підриві авто журналіста Павла Шеремета у 2016 році використовувалася аналогічна речовина, залишки якої знайшли у вилученій у підозрюваного Андрія Антоненка міні.

Про це повідомляє Управління комунікації Національної поліції України за матеріалами Головного слідчого управління.

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Дослідження проводили фахівці Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України.

Нагадаємо, 14 грудня Печерський районний суд Києва арештував музиканта і ветерана АТО Андрія Антоненка на два місці – до 8 лютого 2020 року. 18 грудня адвокати оскаржили його арешт.