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Факты / Украина

Милованов сказал, какую хочет зарплату

Тимофей Милованов считает, что зарплаты у министров очень маленькие, и назвал сумму, которая отвечала бы уровню топ-руководителя.

Милованов

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства снова пожаловался на маленькую зарплату, говоря о том, что ему не нравится в работе на этой должности.

– Зарплата неприемлемо маленькая. Нельзя заниматься самообманом: когда люди принимают решение уровня очень крупного предприятия, и мы им платим по 15-20 тыс. грн, понятно, что мы толкаем их на коррупцию. Или на некомпетентность, – отметил Тимофей Милованов.

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По его мнению, топ-руководитель в Минэкономики должен зарабатывать от $5 тис. до $10 тис.

Ранее Милованов говорил, что зарплаты в министерствах должны быть такими, чтобы честные и высококвалифицированные люди были согласны за них работать.

Министр юстиции Денис Малюська также жаловался на маленькую зарплату, но позже опроверг информацию СМИ о том, что якобы уйдет в отставку, если ее не поднимут хотя бы до 80 тыс. грн.

Источник: ЛІГА.net

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