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Факти / Україна

Милованов сказав, яку хоче зарплату

Тимофій Милованов вважає, що зарплати у міністрів дуже маленькі, і назвав суму, яка відповідала б рівню топ-керівника.

Милованов

Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства знову поскаржився на маленьку зарплату, говорячи про те, що йому не подобається в роботі на цій посаді.

– Зарплата неприйнятно маленька. Не можна займатися самообманом: коли люди ухвалюють рішення рівня дуже великого підприємства, і ми їм платимо по 15-20 тис. грн, зрозуміло, що ми штовхаємо їх на корупцію. Або на некомпетентність, – зазначив Тимофій Милованов.

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На його думку, топ-керівник в Мінекономіки повинен заробляти від $5 тис. до $10 тис.

Раніше Милованов говорив, що зарплати у міністерствах мають бути такими, щоб чесні та висококваліфіковані люди були згодні за них працювати.

Міністр юстиції Денис Малюська також скаржився на маленьку зарплату, але пізніше спростував інформацію ЗМІ про те, що нібито подасть у відставку, якщо її не піднімуть хоча б до 80 тис. грн.

Джерело: ЛІГА.net

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