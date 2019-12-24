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Факты / Украина / Общество

Т2 вместо спутникового ТВ после кодирования: как правильно выбрать антенну

После кодирования спутниковых каналов один из вариантов просмотра ТВ – переход на Т2. Как выбрать антенну и не попасть на мошенников – в материале Фактов ICTV.

Т2 вместо спутникового ТВ после кодирования: как правильно выбрать антенну

Кодирование спутникового телевидения запланировано на 20 января 2020 года. После этого все, кто пользовался бесплатным спутниковым сигналом, вынуждены будут выбирать, что делать дальше.

Факты ICTV писали, какие альтернативы будут у зрителя.

Один из вариантов – переход на цифровое телевидение Т2. Для этого нужны только тюнер DVB-T2 (в современных телевизорах он встроенный, для других стоит купить его отдельно) и антенну.

Т2 дает возможность бесплатно просматривать 32 украинских телеканалов. Лишь в двух регионах – одесском и киевском – список несколько шире: 42 и 52 телеканала соответственно.

Обратите внимание: после кодирования спутника телеканалы переходят на HD-качество, которое не будет доступно пользователям Т2.

Как выбрать антенну?

Антенны для Т2 бывают двух видов – комнатные, для установки в помещении, и внешние, которые устанавливают на крыше.

Если телебашня находится в непосредственной к вам близости – можно смело покупать комнатную антенну. Если же вышка далеко – лучше выбрать внешнюю антенну с усилителем и установить ее как можно выше.

Кстати, в интернете есть немало специальных карт, с помощью которых можно узнать, как далеко от вас размещена телебашня.

Средняя цена хорошей антенны – 300-400 грн.

Осторожно: в интернете много мошенников, продающих якобы инновационные антенны, которые будут ловить сигнал сотен тысяч каналов со всего мира. Якобы платишь один раз и получаешь бесплатное телевидение.

Обычно такие антенны не приспособлены для того, чтобы ловить сигнал в Украине, поэтому берегите свои деньги.

К слову, Факты ICTV писали, как не попасть на мошенников после кодирования спутникового сигнала телеканалов.

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