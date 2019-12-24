Після кодування супутникових каналів один з варіантів перегляду ТБ – перехід на Т2. Як обрати антену та не натрапити на шахраїв – у матеріалі Фактів ICTV.

Кодування супутникового телебачення заплановане на 20 січня 2020 року. Після цього всі, хто користувався безкоштовним супутниковим сигналом, змушені будуть обирати, що робити далі.

Факти ICTV писали, які альтернативи будуть у глядача.

Один з варіантів – перехід на цифрове телебачення Т2. Для цього потрібні лише тюнер DVB-T2 (у сучасних телевізорах він вбудований, для інших варто купити його окремо) та антену.

Т2 дає можливість безкоштовно переглядати 32 українських телеканали. Лише у двох регіонах – одеському та київському – список дещо ширший: 42 та 52 телеканали відповідно.

Зверніть увагу: після кодування супутника телеканали переходять на HD-якість, яка не буде доступна користувачам Т2.

Як обрати антену?

Антени для Т2 бувають двох видів – кімнатні, для встановлення у приміщенні, та зовнішні, які встановлюють на даху.

Якщо телевежа розташована у безпосередній до вас близькості – можна сміливо купувати кімнатну антену. Якщо ж вишка далеко – краще обрати зовнішню антену з підсилювачем та встановити її якомога вище.

До речі, є чимало спеціальних карт, де можна дізнатись, як далеко від вас розміщена телевежа.

Середня ціна хорошої антени – 300-400 грн.

Обережно: в інтернеті чимало шахраїв, що продають нібито інноваційні антени, які ловитимуть сигнал сотень тисяч каналів з усього світу. Нібито платиш один раз та отримуєш безкоштовне телебачення.

Зазвичай такі антени не пристосовані для того, щоб ловити сигнал в Україні, тому бережіть свої гроші.

До слова, Факти ICTV писали, як не натрапити на шахраїв після кодування супутникового сигналу телеканалів.