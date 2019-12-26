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Факти / Україна

Питали про Зеленського – Звіробій розповіла про допит у ДБР

Військова Маруся Звіробій розповіла, що на допиті у Державному бюро розслідувань її запитували про ставлення до Володимира Зеленського.

Питали про Зеленського – Звіробій розповіла про допит у ДБР

Маруся Звіробій після допиту у ДБР розповіла, що її запитували про нардепа Софію Федину, Facebook та її ставлення до президента України Володимира Зеленського.

– Що питали? Чи знаю я Федину, чи ні. Ну всі знають Федину. Питали про Федину і Facebook. Ще питали, чи є у мене негативне ставлення до Зеленського.

Дуже переживати за людину, яку можуть підірвати, – це негативне ставлення чи позитивне? То філософське питання. Бо мій батько, коли за мене переживає, то кричить, як скажений, – зазначила Звіробій.

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Також вона додала, що у справі проходить як свідок і що сам допит проходив у правовому полі, з нею були два адвокати.

Нагадаємо, 28 листопада агенти ДБР вручили Марусі Звіробій дозвіл на проведення обшуків, а також зажадали здати мобільний телефон.

Під час трансляції в соцмережах вона разом із народним депутатом Софією Фединою припустили, що в одній з поїздок на Донбас Зеленський може потрапити під обстріл або стати жертвою замаху.

Джерело: Українська правда

Фото: УНІАН

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