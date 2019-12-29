Экс-беркутовцев, обвиняемых в убийствах на Майдане, привезли на обмен

Пятеро освобожденных экс-беркутовцев приехали на обмен – они смогли покинуть СИЗО несмотря на то, что активисты блокировали все выезды.

Пятеро экс-беркутовцев, обвиняемых в убийстве 48 и ранении 80 человек на улице Институтской 20 февраля 2014 года, приехали на КПВВ Майорское в Донецкую область для участия в обмене удерживаемыми лицами.

Адвокат экс-беркутовцев Игорь Варфоломеев заявил, что его подзащитные сидят в автобусе, ожидая на обмен.

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– Знаем, что их вывезли из СИЗО. Не могу сказать, когда вывезли. Видимо, ночью. Коллеги их бывшие беркутовцы говорили, – сказал Варфоломеев.

Речь идет про Олега Янишевского, Сергея Зинченко и Павла Аброськина, которые находились под стражей, а также Сергея Тамтуру и Александра Маринченко, которые оставались под круглосуточным домашним арестом.

Напомним, 28 декабря Киевский апелляционный суд отпустил всех пятерых экс-беркутовцев под личное обязательство.

Факты ICTV продолжают следить за обменом пленными онлайн.

Источник: hromadske