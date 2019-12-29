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Факти / Україна / Політика

Екс-беркутівців, обвинувачених у вбивствах на Майдані, привезли на обмін

П‘ятеро звільнених екс-беркутівців приїхали на обмін — вони змогли покинути СІЗО попри те, що активісти блокували всі виїзди.

Екс-беркутівця Тамтуру випустили під домашній арешт

П’ятеро екс-беркутівців, обвинувачених у вбивстві 48 людей на вулиці Інститутській 20 лютого 2014 року, приїхали на КПВВ Майорське на Донеччину для участі в обміні утримуваними особами.

Адвокат екс-беркутівців Ігор Варфоломєєв заявив, що його підзахисні сидять в автобусі, очікуючи на обмін.

Читайте: Україна віддає справжніх вбивць – Сенцов про обмін екс-беркутівців

– Знаємо, що їх вивезли з СІЗО. Не можу сказати, коли вивезли. Мабуть, уночі. Колеги їхні колишні беркутівці говорили, — сказав Варфоломєєв.

Йдеться про Олега Янішевського, Сергія Зінченка та Павла Аброськіна, які перебували під вартою, а також Сергія Тамтуру й Олександра Маринченка, які залишалися під цілодобовим домашнім арештом.

Нагадаємо, 28 грудня Київський апеляційний суд відпустив усіх п’ятьох екс-беркутівців під особисте зобов’язання.

Джерело: hromadske

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