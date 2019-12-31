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Факти / Україна

Розмова Зеленського з Путіним: у Кремлі розповіли деталі

Телефонна розмова Володимира Зеленського та Володимира Путіна відбулася за ініціативи президента України.

Розмова Зеленського з Путіним: у Кремлі розповіли деталі

У Кремлі уточнили, що ініціатором розмови був президент України Володимир Зеленський.

– Наголошено на важливості укладеної напередодні пакетної угоди, яка передбачає продовження з 1 січня 2020 року безперебійного транзиту російського газу до Європи через територію України. Відзначено конструктивний характер минулих переговорів, підсумки яких створюють сприятливу атмосферу для вирішення інших двосторонніх проблем, – відзначають в адміністрації президента РФ Володимира Путіна.

Говорячи про обмін полоненими 29 грудня, сторони констатували, що він пройшов в руслі домовленостей нормандської четвірки в Парижі, а це сприяє зміцненню взаємної довіри.

ЧитайтеНервовий день для всієї України. Як проходив обмін полоненими

– Президенти обмінялися привітаннями з нагоди Нового року. Висловилися за розвиток російсько-українських відносин у 2020 році, – повідомляє Кремль.

Раніше повідомлося, що Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Володимиром Путіним.

Нагадаємо, під час обміну полоненими Україні вдалося звільнити 76 громадян. Проте заради цього в ОРДЛО довелося віддати 127 осіб.

Джерело: Кремль

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