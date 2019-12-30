Нервный день для всей Украины. Как проходил обмен пленными
29 декабря без преувеличения стало нервной датой для всей Украины. Затаив дыхание вся страна следила за процессом обмена пленными. Все началось около 11 утра на КПВВ Майорское в Донецкой области.
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Уже в начале 10 вечера самолет с освобожденными нашими пленниками приземлился в Борисполе. Украина получила 76 человек, а отдала 127. Среди них организаторы теракта в Харькове, когда погибли четверо украинцев, и экс-беркутовцы, которых подозревают в убийстве 48 героев Небесной сотни. Обмен был непростым, но после лет в подвалах украинцы наконец-то дома, а Новый год встретят уже со своими родными. О том, как происходил обмен смотрите в сюжете Татьяны Наконечной.
Напомним, освобожденный из плена украинец Василий Савин назвал имена 11 человек, которых продолжают удерживать в Макеевской колонии строгого режима.