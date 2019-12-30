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Нервный день для всей Украины. Как проходил обмен пленными

29 декабря без преувеличения стало нервной датой ​​для всей Украины. Затаив дыхание вся страна следила за процессом обмена пленными. Все началось около 11 утра на КПВВ Майорское в Донецкой области.

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Уже в начале 10 вечера самолет с освобожденными нашими пленниками приземлился в Борисполе. Украина получила 76 человек, а отдала 127. Среди них организаторы теракта в Харькове, когда погибли четверо украинцев, и экс-беркутовцы, которых подозревают в убийстве 48 героев Небесной сотни. Обмен был непростым, но после лет в подвалах украинцы наконец-то дома, а Новый год встретят уже со своими родными. О том, как происходил обмен смотрите в сюжете Татьяны Наконечной.

Напомним, освобожденный из плена украинец Василий Савин назвал имена 11 человек, которых продолжают удерживать в Макеевской колонии строгого режима.

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