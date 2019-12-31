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Факты / Украина

В Польше по требованию РФ арестовали семерых украинцев – участников АТО

За три года в Польше на запрос России об экстрадиции задержали 19 украинцев. Сейчас семеро из них находятся под стражей.

Польща

В МИД Украины сообщили, что в Польше под стражей находятся семь украинцев из-за запросов РФ об их экстрадиции.

Еще трое граждан Украины, которых Россия разыскивает через Интерпол, по решению суда не имеют права покидать территорию Польши.

При этом в дипломатическом ведомстве подчеркивают, что выдача четырех украинских граждан была исключена, но каким образом – не объяснили.

Где находятся еще пятеро задержанных, также не сказали.

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Основанием для подготовки запросов об экстрадиции была причастность к торговле оружием, контрабанда наркотических средств и разбойные нападения.

Представитель Уполномоченного по правам человека Андрей Мамалыга ранее пояснил, что речь идет о задержании в Польше добровольцев и участников АТО.

Напомним, 9 ноября сотрудника Секретариата Уполномоченного ВРУ по правам человека, ветерана АТО Игоря Мазура задержали на пограничном пункте Дорогуск в Польше по запросу России.

Источник: Громадське

Фото: Dreamstime

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