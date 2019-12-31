У Польщі на вимогу РФ заарештували сімох українців – учасників АТО

За три роки у Польщі на запит Росії щодо екстрадиції затримали 19 українців. Наразі семеро з них перебувають під вартою.

В МЗС України повідомили, що в Польщі під вартою перебувають семеро українців через запити РФ про їх екстрадицію.

Ще троє громадян України, яких Росія розшукує через Інтерпол, за рішенням суду не мають права залишати територію Польщі.

При цьому у дипломатичному відомстві наголошують на тому, що видачу російській стороні чотирьох українців унеможливлено, але яким чином – не пояснили.

Де перебувають ще п’ятеро затриманих, також не сказали.

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Підставою для підготовки запитів про екстрадицію була причетність до торгівлі зброєю, контрабанда наркотичних засобів та розбійні напади.

Представник Уповноваженого з прав людини Андрій Мамалига раніше пояснив, що йдеться про затримання у Польщі добровольців і учасників АТО.

Нагадаємо, 9 листопада співробітника Секретаріату Уповноваженого ВРУ з прав людини, ветерана АТО Ігоря Мазура затримали на прикордонному пункті Дорогуск у Польщі за запитом Росії.