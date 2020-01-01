Новогодняя елка в Киеве вошла в пятерку самых красивых елок Европы

Главная елка страны в Киеве вошла в пятерку самых красивых елок Европы.

Новогодняя елка Киева, которая расположена на Софиевской площади, заняла пятое место в рейтинге самых красивых елок Европы.

На первом месте оказалась елка Вильнюса, на втором – Праги. Третье место досталось елке в Страсбурге, а четвертое – в Кельне.

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К слову, в этом году главная елка Украины высотой более 20 метров. Она украшена около тысячей самых разнообразных игрушек и четырьмя километрами разноцветных гирлянд.

Возле елки расположены крупные фигуры Щелкунчиков и четыре королевства со старинными куклами, сотнями ярких огоньков и украшений. Между королевствами курсирует специальный рождественский экспресс.

Напомним, ранее Факты ICTV писали, куда сдать елку после Нового года.

Источник: European Best Destinations

Фото: КГГА